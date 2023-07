POL-S: Einbruch in Hotel - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Unbekannte haben zwischen Samstagmittag (08.07.2023) und Mittwochabend (12.07.2023) ein Fahrzeug in der Zavelsteinstraße gestohlen. Das Fahrzeug, ein weißer BMW 118i mit dem amtlichen Kennzeichen S-CE 20, wurde am Samstag gegen 14.00 Uhr auf Höhe Hausnummer 14 geparkt. Eine Zeugin sah am Mittwoch gegen 21.15 Uhr, wie vier unbekannte Insassen mit dem Pkw in der Frankenstraße in Richtung ...

