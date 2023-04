Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Stromverbrauch in Gartenlaube deckt Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz auf

Malchow (ots)

Am Samstagvormittag, dem 29.04.2023, erhielt das Polizeirevier Röbel den Hinweis, dass in einem Garten eines 37-jährigen Deutschen in der Schulstraße in Malchow mutmaßlich Cannabis-Pflanzen aufgezogen werden, deren Wachstum in der Laube einen hohen Stromverbrauch nach sich ziehen. Bei der Überprüfung des Hinweises fanden die Beamten insgesamt 14 Pflanzen im Wachstum, weitere zum Teil abgeerntete Hanf-Pflanzen sowie andere Substanzen, die dem Anschein nach Betäubungsmittel sind. Im Zusammenwirken mit dem Kriminaldauerdienst Neubrandenburg wurden die Betäubungsmittel beschlagnahmt. Darüber hinaus wurde in Absprache mit der Neubrandenburger Staatsanwaltschaft sowie dem Amtsgericht Neubrandenburg die Durchsuchung der Wohnung des 37-Jährigen in Waren angeordnet. Diese ergab u.a. das Auffinden von Utensilien für den Betäubungsmittelkonsum. Diese wurden ebenfalls sichergestellt. Gegen den 37-Jährigen werden nun strafrechtliche Ermittlungen zum Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz geführt. Diese dauern gegenwärtig noch an. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

