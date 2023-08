Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Vorfahrt missachtet - Unfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 14 Uhr in der Jahnstraße gefordert. Ein 55 Jahre alter VW-Lenker übersah beim Einfahren von der Friedrich-Schiller-Straße eine 28-jährige vorfahrtsberechtigte Skoda-Fahrerin. Diese wurde bei der Kollision verletzt, ihr Skoda musste abgeschleppt werden.

Weingarten

Radfahrerkontrollen bringen etliche Verstöße zutage

Insgesamt 18 Fahrradfahrer müssen mit einem Verwarnungsgeld rechnen, nachdem sie am Mittwoch in der Waldseer Straße den Radweg in falscher Richtung befahren haben. Beamte des Polizeireviers Weingarten haben am Vormittag den dortigen Radweg überwacht und die Radfahrer auf ihr Fehlverhalten hingewiesen.

Fronreute

Drohne verletzt Spaziergängerin am Kopf

Erhebliche Kopfverletzungen hat eine 35 Jahre alte Spaziergängerin am Mittwoch kurz vor 20 Uhr bei Blitzenreute erlitten, als eine selbst gebaute Drohne außer Kontrolle geriet. Der 18-Jährige Drohnen-Besitzer ließ das Fluggerät auf einem Feld außerhalb des Orts steigen. Ein erster Probelflug verlief eigenen Angaben zufolge problemlos, weshalb der Heranwachsende die Drohne erneut steigen ließ. Hierbei prallte die Quadrocopter-Drohne mit hoher Geschwindigkeit gegen den Kopf der 35-Jährigen, die auf einem Feldweg mit ihrem Hund spazieren war. Die scharfkantigen Rotoren des Fluggeräts hinterließen unter anderem Schnittverletzungen im Gesicht der Frau, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Ermittlungen des Polizeireviers Weingarten ergaben derweil, dass der 18-Jährige weder das erforderliche Fernpilotenzeugnis besitzt, noch eine Betreiberregistrierung veranlasst hat. Darüber hinaus besteht offenbar auch keine Luftfahrthaftpflichtversicherung. Der Heranwachsende muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die Drohne, an der Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand, beschlagnahmten die Beamten.

Aulendorf

Dieb steigt in Wohnung ein

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstag zwischen 17.30 Uhr und 19.45 Uhr über ein offenstehendes Fenster in eine Erdgeschosswohnung in der Zollenreuter Straße eingestiegen. Dort durchwühlte der Unbekannte sämtliche Schränke und entwendete einen Tresor mit Bargeld, hochwertige Schuhe und mehrere Parfumflacons. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Verbleib des Diebesguts geben können, mögen sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen melden.

Wangen

Die große Liebe vorgegaukelt - Frau verliert über 50.000 Euro

Opfer einer dreisten Betrugsmasche ist eine 51-Jährige geworden. Die Frau lernte über eine Dating-Plattform einen Mann kennen, mit dem sie in der Folge regelmäßig telefonischen Kontakt hatte. Ein persönliches Treffen zögerte der Unbekannte mit fadenscheinigen Begründungen immer wieder hinaus. Stattdessen überredete der Betrüger die 51-Jährige, ihm kleinere und größere Geldbeträge zu überweisen. Erst als die Frau ihr Erspartes aufgebraucht hatte, schöpfte sie Verdacht und wandte sich an die Polizei. Die Ermittler warnen abermals vor der Betrugsmasche, die als "Love-Scamming" oder "Romance Scam" bezeichnet wird. Betrüger erstellen auf Single-Börsen oder in den Sozialen Medien gefälschte Profile und gaukeln ihren Opfern Verliebtheit vor. Durch geschickte Konversation schaffen es die Täter oder auch Täterinnen in kürzester Zeit, ihr Gegenüber emotional abhängig zu machen. Das einzige Ziel der Täter ist es jedoch, ihre Opfer finanziell auszunehmen. Seien Sie daher insbesondere bei neuen Bekanntschaften im Internet vorsichtig! Überweisen Sie kein Geld an jemanden, den sie nicht persönlich kennen. Weitere Informationen zu dieser und anderen Betrugsmaschen finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Leutkirch

Ohne Führerschein auf frisiertem Moped unterwegs

Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis war ein 18-Jähriger mit seinem motorisierten Zweirad unterwegs, als ihn eine Streife des Polizeireviers Leutkirch am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der L 318 bei Urlau gestoppt hat. Die Beamten hatten Verdacht geschöpft, weil das mit einem Versicherungskennzeichen versehene Leichtkraftrad die zulässige Geschwindigkeit deutlich überschritten hatte. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht. Der 18-Jährige konnte lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen, weshalb er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft angezeigt wird. Zudem kommt auf ihn eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Das modifizierte Leichtkraftrad stellten die Polizisten sicher.

