Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Rheine, 16-Jähriger aus Hörstel nach Raubstraftaten festgenommen, nun in Untersuchungshaft

Hörstel, Rheine (ots)

Nach Raub-Straftaten in Hörstel und in Rheine hat die Polizei Rheine jetzt einen 16-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der Jugendliche ist am Donnerstag (17.08.23) beim Amtsgericht Ibbenbüren dem Haftrichter vorgeführt worden. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Dem 16-Jährigen aus Hörstel wird vorgeworfen, im Juni, Juli und August zwei räuberische Erpressungen in Rheine sowie eine in Hörstel begangen zu haben beziehungsweise an diesen Taten beteiligt gewesen zu sein.

Ende Juni war ein 16-jähriger Geschädigter aus Hörstel an der St.-Ludgerus-Grundschule von drei Unbekannten bedroht und erpresst worden. Die Täter stahlen ein Smartphone. Ende Juli kam es ebenfalls zu einer räuberischen Erpressung - am Hintereingang des Bahnhofs in Rheine. Im Bereich der Fahrradständer drohte ein Täter einem 12-jährigen Geschädigten aus Rheine mit Gewalt, wenn er sein Geld nicht herausgeben würde. Der Geschädigte gab dem Täter 20 Euro. Anfang August wurde ein 18-jähriger Geschädigter aus Emsdetten im Treppenhaus des Bahnhofsparkhauses in Rheine bedroht. Die Täter erbeuteten 30 Euro Bargeld.

Die Ermittlungen der Polizei führten schließlich zu dem 16-jährigen Beschuldigten, der bereits wiederholt wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Der Jugendliche konnte durch Beamte in der Innenstadt von Rheine festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Mittätern, dauern an.

