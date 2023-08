Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Gefährliche Körperverletzung während der Kirmes

Wettringen (ots)

Am Sonntagabend (13.08.) ist es gegen 21.00 Uhr am Autoscooter auf der Wettringer Kirmes zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Ein 16-jähriger Wettringer fuhr im Autoscooter und kollidierte dabei mit einem Scooter, in dem zwei Mädchen saßen. Nach der Fahrt fing eines der Mädchen an zu weinen. Daraufhin ging ein Mann zu dem 16-Jährigen und fragte ihn, ob er das gewesen sei. Unvermittelt schlug der Mann dem Jugendlichen dann ins Gesicht. Der 16-Jährige fiel zu Boden, wo der Unbekannte ihn weiterhin schlug. Hinzugeeilte Zeugen, die dem Wettringer helfen wollten, wurden von weiteren Männern angegangen und ebenfalls geschlagen. Als der 16-Jährige den Ort verlassen wollte, wurde er in der Nähe nochmals von zwei Personen angegangen, in ein Gebüsch gestoßen und erneut geschlagen. Dabei wurde dem Wettringer unter anderem auch zwei Mal gegen den Kopf getreten. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Unbekannten handelte es sich um eine Gruppe erwachsener Männer, die ebenfalls auf der Kirmes waren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat und Hinweise geben kann oder vielleicht Foto- oder Videoaufnahmen von der Tat besitzt, wird gebeten, sich mit der Polizei in Polizei in Ochtrup in Verbindung zu setzen, Telefon 02553/9356-4155.

