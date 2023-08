POL-ST: Hörstel, Einbruch ins Pfarrbüro, Fenster aufgehebelt

Rheine (ots) - Unbekannte sind am Dienstag (15.08.2023) zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Dutumer Straße - zwischen der Straße In den Wiesen und der Weidenstraße - eingestiegen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Bargeld. Der Schaden liegt nach ersten ...

