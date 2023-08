POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall - Mann verstirbt im Krankenhaus

Hörstel (ots) - Unbekannte Täter haben am Pfarrbüro der evangelischen Kirchengemeinde an der Harkenbergstraße ein auf Kipp stehendes Fenster aufgehebelt. Die Tat ereignete sich am Dienstagnachmittag (15.08.23) gegen 16.00 Uhr. Die Täter gelangten in das Büro und machten sich an einer Geldkassette zu schaffen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Zwei Unbekannte begaben sich kurze Zeit später zur Terrassentür ...

