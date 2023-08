Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230824 - 0983 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Mann reißt 15-Jährigen vom E-Scooter und will Beute machen

Frankfurt (ots)

(dr) Am Mittwochabend (23. August 2023) kam es im Bahnhofsgebiet zu einem versuchten Raub, bei dem ein 39-Jähriger einen 15-Jährigen zunächst von einem E-Scooter zerrte. Anschließend wollte der Mann das Handy des Jugendlichen, welcher sich jedoch zur Wehr setzte.

Zwei 15- und 17-Jährige fuhren gegen 18:25 Uhr gemeinsam auf einem E-Scooter auf dem Gehweg der Mainzer Landstraße in Richtung Taunusanlage. Zu diesem Zeitpunkt hielt der Jüngere ein Smartphone in der Hand und machte Aufnahmen. In Höhe der Weserstraße trat unvermittelt ein Mann an die fahrenden Jugendlichen heran und riss den 15-Jährigen von dem E-Scooter. Der Unbekannte behauptet nun dreist, dass das Handy ihm gehöre und verlangte die sofortige Herausgabe. Als der 15-Jährige die Forderung ablehnte, kam es zwischen beiden zu einem Handgemenge. Dabei versuchte der Mann, ihm das Handy zu entreißen und forderte zusätzlich noch Geld. Die beiden Jugendlichen setzten sich gegen den Angreifer körperlich zur Wehr, sodass dieser kurzzeitig von dem 15-Jährigen abließ. Doch plötzlich zog der Mann mutmaßlich eine Gabel aus seinem Hosenbund, mit der er den Jugendlichen am Arm traf. Mehrere Passanten wurden auf das Geschehen aufmerksam und alarmierten die Polizei. Der Mann ergriff daraufhin die Flucht in die Weserstraße, Polizeibeamte nahmen die Fahndung auf. Wenig später erfolgte seine Festnahme. Bei der Auseinandersetzung zog sich der 15-Jährige leichte Verletzungen zu, die vom hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt wurden.

Für den 39-jährigen Festgenommenen, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, ging es in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell