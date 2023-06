POL-FR: Kandern: Mit Fahrrad gestürzt und verletzt nach Hause geradelt

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 01.06.2023, in dem Zeitraum zwischen 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr, versuchte ein Unbekannter zwei Hauseingangstüren eines Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Keller-Straße aufzuhebeln. Nach Sachlage gelang der Unbekannte nicht in das Haus. Das Polizeirevier Weil am Rhein bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer ...

