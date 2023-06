Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Erfolgreiche Vermisstensuche - Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera findet 88-jährigen

Am Mittwoch, 31.05.2023, gegen 18:30 Uhr wurde dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen mitgeteilt, dass in Stühlingen-Grimmelshofen seit den Morgenstunden ein 88-jähriger, stark dementer und orientierungsloser Mann vermisst werde. Es wurde umgehend eine groß angelegte Suchaktion mit Feuerwehr, Rettungsdienst, Suchhunden und Polizei eingeleitet. Gegen 21:40 Uhr konnte die Wärmebildkamera des Polizeihubschraubers in 600 Meter Entfernung zum Wohnhaus des Vermissten einen Wärmepunkt aufzeichnen. Die zu diesem Punkt gelotsten Suchkräfte konnten den Mann in einem unzugänglichen Feldstück mit hohem Pflanzenbewuchs liegend auffinden. Er war stark unterkühlt, konnte aber nach ärztlicher Erstversorgung in die Obhut seiner Ehefrau übergeben werden.

