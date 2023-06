Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Rucksack am Bahnhof vergessen - Geld daraus entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Seinen Rucksack vergaß am Dienstag, 30.05.2023 gegen 12.40 Uhr ein 59 Jahre alter Mann an der Bushaltestelle am Bahnhof. Eine Zeugin soll gesehen haben, wie ein älterer Mann den Rucksack an sich genommen habe. Ein späterer Finder gab den Rucksack am Ende beim Polizeirevier ab. Nachdem der 59-jährige informiert wurde und seinen Rucksack abholen kam, stellte er fest, dass das Bargeld fehlte. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Angaben zu dem älteren Mann und dem liegengebliebenen Rucksack machen können. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

