POL-FR: Wehr: Vorschriftswidriger Überholvorgang erschreckt Kleinkraftradfahrer - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 01.06.2023, gegen 17:10 Uhr überholte ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer auf der L155 Ortsausgang Wehr in Richtung Bergalingen, in Höhe einer außerhalb gelegenen Gaststätte, einen Pkw. Noch bevor er den Überholvorgang abschließen und wieder einscheren konnte, wurde er vorschriftswidrig von einem weißen Pkw überholt. Kurzzeitig zwischen zwei Pkw zu fahren, erschreckte den jugendlichen Kradfahrer derart, dass er nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Er verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An seinem Kraftrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der überholende weiße Pkw setzte seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761/934-0, sucht Zeugen, die Hinweise auf den weißen Pkw geben können.

