POL-FR: St. Blasien: Kollision im Gegenverkehr - Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 01.06.2023, meldete ein Passant gegen 17:50 Uhr einen Brand in der Bildsteinstraße. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr war die Lagerhütte bereits nahezu vollständig abgebrannt. Außerdem wurde die Vegetation in unmittelbarer Nähe in Mitleidenschaft gezogen. Eine zweite kleinere Brandörtlichkeit an einem naheliegenden Hang ...

mehr