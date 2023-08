Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230824 - 0981 Frankfurt - Gallus: versuchter Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(lo) Eine aufmerksame Nachbarin meldete der Polizei in der Nacht von Mittwoch (23. August 2023) auf Donnerstag (24. August 2023) gegen 00.35 Uhr einen Mann, der in der Knorrstraße erfolglos versuchte, ein Fahrrad widerrechtlich an sich zunehmen.

Nachdem dies misslang, nahm der 56-Jährige die Beine in die Hand und flüchtete aus dem Sichtfeld der Zeugin. Doch die Flucht währte nicht lange. Die bereits alarmierte Polizei nahm den Dieb noch in der Knorrstraße fest und brachte ihn in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums.

Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell