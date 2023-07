POL-PPWP: Bei Sprung von Bühne 22-Jährige schwer verletzt

Kaiserslautern (ots) - Ein 42-Jähriger schätzte am Sonntagnachmittag die Maße seines eigenen Pkws nicht richtig ab. Der Opel-Fahrer fuhr durch die Gerhart-Hauptmann-Straße in Richtung Wilhelm-Raabe-Straße. Auf seinem Weg touchierte er zwei am rechten Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge. Der 31-jährige Halter eines der beschädigten Autos saß währenddessen in seinem Pkw und sah das Specktakel mit eigenen Augen an. Der ...

