Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Opel-Fahrer schätzt eigenen Pkw falsch ein

Kaiserslautern (ots)

Ein 42-Jähriger schätzte am Sonntagnachmittag die Maße seines eigenen Pkws nicht richtig ab. Der Opel-Fahrer fuhr durch die Gerhart-Hauptmann-Straße in Richtung Wilhelm-Raabe-Straße. Auf seinem Weg touchierte er zwei am rechten Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge. Der 31-jährige Halter eines der beschädigten Autos saß währenddessen in seinem Pkw und sah das Specktakel mit eigenen Augen an. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr nach der Kollision weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Er hinterließ zwei kaputte Außenspiegel. Auch an seinem Wagen entstand ein Sachschaden, der rechte Außenspiegel wurde beschädigt. Die Polizei sicherte an der Unfallstelle Spuren. Schnell kamen die Beamten dem Verantwortlichen auf die Schliche. Er muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. |ksr

