POL-PPWP: Überholmanöver führt zu Unfall

Kaiserslautern (ots) - Ein 33-jähriger Mann, ohne festen Wohnsitz, steht im Verdacht in mindestens zwei Fällen Falschgeld in Verkehr gebracht zu haben. Am Samstagvormittag versuchte er in einer Bäckerei in der Kaiserslauterer Innenstadt seine Backwaren mit einem falschen 50 Euro Schein zu bezahlen. Als die Verkäuferin feststellte, dass es sich um Falschgeld handelte verließ der Mann das Geschäft. Im zweiten Fall ...

mehr