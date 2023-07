Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ungewöhnlicher Diebstahl

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen in flagranti hat die Polizei am späten Donnerstagabend Diebe im Gersweilerweg erwischt. Die Gruppe befand sich am Lager eines Supermarktes, als eine Streife auf sie aufmerksam wurde. Wie sich herausstellte, stahlen die Täter zwei Tüten voller gepresster Plastikflaschen. Mehrere Streifenwagen hielten die Diebe auf. Sie setzten den Filialleiter in Kenntnis und führten diesem das Diebesgut wieder zurück. Die Gruppe muss sich nun auf ein Strafverfahren wegen Diebstahls einstellen. |ksr

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell