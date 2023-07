POL-PPWP: Ladegerät löst Brand aus

Kaiserslautern (ots) - Vermutlich der Fahrer eines VW Tiguan oder eines ähnlichen SUV hat am Freitag (21. Juli 2023) zur Mittagszeit in der Ebertstraße einen Unfall verursacht, danach flüchtete der Unbekannte. Im Vorbeifahren beschädigte der Verantwortliche den Lastenaufzug einer Dachdeckerfirma. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro. Die Beamten gehen davon aus, dass an dem Wagen des ...

