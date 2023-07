Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerwechsel an der Ampel

Kaiserslautern (ots)

Nicht schlecht gestaunt hat eine Streife in der Nacht zu Freitag in der Pirmasenser Straße. Die Beamten beobachteten gegen 1 Uhr eine Frau, die während der Rotphase einer Ampel auf der Beifahrerseite eines Autos ausstieg und auf der Fahrerseite wieder einstieg. Die 26-Jährige und ihr Beifahrer wurden daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnten die Beamten bei der Fahrerin drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Ebenso ermittelten sie, dass der Beifahrer, welcher vermutlich vor dem Fahrerwechsel den Pkw geführt hat, keine Fahrerlaubnis besitzt. Im Verlauf der Kontrolle fiel den Polizisten zudem auf, dass die am Fahrzeug montierten Kennzeichen nicht zu dem Pkw passten. Di weiteren Recherchen ergaben, dass der Wagen wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Fahndung ausgeschrieben ist. Infolgedessen wurden die Papiere sowie der Schlüssel des Autos sichergestellt und der Pkw sicher abgestellt. Die Ermittlungen gegen die Fahrerin und ihren Beifahrer dauern an. |ksr

