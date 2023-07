Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorradfahrer hat Glück im Unglück

Kaiserslautern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Donnersbergstraße wurden alle Beteiligten glücklicherweise nur leicht verletzt. Eine 35-jährige Frau war mit ihrem Audi A6 aus der Mannheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Barabrossastraße unterwegs. Der unfallbeteiligte Motorradfahrer befuhr die zweispurige Donnersbergstraße in entgegengesetzter Richtung auf der rechten Spur. Als die Audi-Fahrerin nach links in eine Einliegerstraße abbiegen wollte, kreuzten sich die Wege der beiden. Es kam zum Zusammenstoß. Zum Unfallzeitpunkt stand auf der linken Spur ein Transporter, welcher von der Donnersbergstraße kommend nach links abbiegen wollte. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen übersah die 35-Jährige den Motorradfahrer, aufgrund der versperrten Sicht durch den Transporter. Der 17-Jährige verlor bei der Kollision seinen Schutzhelm. Er erlitt einen Unterarmbruch sowie eine Gehirnerschütterung. Ebenso wurde die 15-jährige Begleiterin der 35-Jährigen durch ein zerbrochenes Beifahrerfenster an der Hand verletzt. Beide Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden auf Wunsch abgeschleppt. Aufgrund des Unfalls wurde die Donnersbergstraße in Richtung Mannheimer Straße zeitweise durch die hinzugerufene Feuerwehr vollgesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. |ksr

