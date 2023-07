Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handydieb verliert Eigentum bei Flucht

Kaiserslautern (ots)

Ein junger Dieb hat am Mittwochnachmittag auf der Flucht selbst sein Eigentum verloren. Der 18-Jährige hatte sich zunächst in einem Geschäft in der Innenstadt für verschiedene Handys interessiert. Als der 31-Jährige Geschäftsinhaber einen kurzen Moment abgelenkt war, nutzte der Dieb die Gelegenheit. Er packte ein Handy und rannte aus dem Laden. Der Ladenbesitzer nahm direkt die Verfolgung auf und konnte den Täter letztendlich ergreifen. Während seiner Flucht verlor der junge Mann mehrere persönliche Gegenstände. Der Geschäftsmann machte eine Streife auf sich aufmerksam, welche sich des Sachverhalts annahm. Infolgedessen wurde der Dieb belehrt und händigte das Diebesgut aus. Umgekehrt erhielt er am Abend sein verlorengeglaubtes Eigentum zurück, welches der Ladenbesitzer bei der Polizei abgab. Der 18-Jährige blickt einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahls entgegen. |ksr

