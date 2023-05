Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Körperverletzung beim Fußballkreisfinale

Beim Fußballkreisfinalspiel Rhein-Mittelhaardt in der Begegnung zwischen den Kickers Neuhofen und dem FV Berghausen wurde am Mittwochabend (10.05.2023) gegen 21 Uhr die Polizei hinzugerufen, weil ein 54 Jahre alter Zuschauer einem 28 Jahre alten Fußballspieler aus Neuhofen, der des Platzes verwiesen wurde, einen Kopfstoß gab. Hierbei erlitt der Spieler eine Nasenbeinfraktur und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Noch bevor die Polizei eintraf, hatte sich der 54-Jährige aus dem Staub gemacht. Die Polizei konnten den Mann aus Römerberg ermitteln. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Partie endete mit insgesamt fünf roten Karten 7:8 im Elfmeterschießen für den FV Berghausen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

