Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fußgänger beim Überqueren der Straße angefahren

Recklinghausen (ots)

Auf der Martinistraße ist am Donnerstagabend ein 33-jähriger Mann aus Recklinghausen angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann überquerte gegen 21.45 Uhr die Straße am Fußgängerüberweg und wurde dabei von einem 62-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen erfasst, der aus dem Kreisverkehr (Springstraße/Martinistraße) kam und in Richtung Stadtmitte wollte. Der 33-Jährige musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell