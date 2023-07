Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gruppe betrinkt sich in Anwesenheit eines Kleinkindes

Kaiserslautern (ots)

Mehrere junge Erwachsene fielen am späten Mittwochnachmittag im Stadtpark Passanten auf. Die Gruppe verhielt sich auffällig, da sie sehr Laut war und im Beisein eines Kleinkindes Alkohol konsumiert wurde. Vor einer Kontrolle durch die Polizei wollten sich die Personen zunächst entziehen und von der Örtlichkeit entfernen. Nach mehrmaligem Zurufen der Beamten hielten sie jedoch an und konnten überprüft werden. Ein Alkoholkonsum war bei allen deutlich wahrnehmbar. Dies bestätigte auch ein Atemalkoholtest. Während der Kontrolle fiel den Beamten das Kleinkind in der Gruppe auf. Der Einjährige stürzte mehrmals leicht und wies bereits Verletzungen auf. Darüber hinaus machte er einen überhitzten Eindruck. Der Kleine wurde aufgrund der Umstände für eine medizinische Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |ksr

