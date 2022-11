POL-CE: Bergen - Einbrecher stehlen Getränke im Stadthaus und entleeren Feuerlöscher

Celle (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag stahlen unbekannte Täter einen weißen LKW, einen sogenannten "Selbstlader" Scania, mit einem darauf befindlichen Fahrgestell eines Mazdas MX 5. Der LKW mit oranger Plane und einer roten Hebebühne war in der Straße "Schafstrift" abgestellt und hat ein Hamburger Kennzeichen. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Celle ...

mehr