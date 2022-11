POL-CE: Eldingen - Einbruch in Werkstattgebäude

Celle (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag die Tore zweier Baucontainer in der Hafenstraße aufgehebelt und daraus diverse Werkzeuge entwendet. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- Birgit Insinger Telefon: 05141-277-104 E-Mail: ...

mehr