Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann verursacht zwei Unfälle an einem Tag

Kaiserslautern (ots)

Ein alkoholisierter Fahrer war am Donnerstag in den frühen Morgenstunden Verursacher von gleich zwei Unfällen. Der 24-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Berliner Straße stadtauswärts. Als er nach rechts in eine Seitenstraße abbiegen wollte, hatte er nach eigenen Angaben einen Sekundenschlaf. Er kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Ampel. Die Ampel und der Pkw wurden beschädigt. Als die Polizei den Unfallschaden inspizierte, stellten die Beamten am Auto des 24-Jährien noch einen anderen "frischen" Schaden feststellen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer unweit der ersten Unfallstelle ein anderes Fahrzeug streifte. Den Wagen machten die Einsatzkräfte ausfindig. Er war an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Ein Außenspiegel war zerstört. Jetzt ermittelt die Polizei und wirft dem Mann unter anderem Fahrerflucht vor. |ksr

