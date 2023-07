Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Wem ist ein SUV aufgefallen?

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich der Fahrer eines VW Tiguan oder eines ähnlichen SUV hat am Freitag (21. Juli 2023) zur Mittagszeit in der Ebertstraße einen Unfall verursacht, danach flüchtete der Unbekannte. Im Vorbeifahren beschädigte der Verantwortliche den Lastenaufzug einer Dachdeckerfirma. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro. Die Beamten gehen davon aus, dass an dem Wagen des Unfallverursachers ein weit höherer Schaden entstand. Vermutlich ist eine Fahrzeugseite stark zerkratzt, und ein Außenspiegel dürfte beschädigt worden sein. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte in Richtung Mannheimer Straße weg. Der Wagen ist in Blaugrau-metallic lackiert. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Wer kann Hinweise zu dem Verursacher oder dem Unfallwagen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

