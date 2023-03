POL-PDWIL: KORREKTUR zur Pressemeldung der PI Daun - Geschwindigkeitskontrolle

Utzerath (ots) - Am 29.03.2023 gegen 17:30 Uhr kam es im Bereich der L 91 zwischen Utzerath und Darscheid zum Brand zweier Strohballen. Der Brand konnte durch die Feuerwehrkräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden, so dass sich der Schaden in Grenzen hielt. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache laufen aktuell noch, so dass hierzu derzeit keine Angaben gemacht werden können. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 ...

