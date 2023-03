POL-PDWIL: Brand von Strohballen

Daun (ots) - Im Zeitraum 03.03.2023 bis 29.03.2023 warfen bisher unbekannte Täter mehrere Steine vermutlich vom Gelände der Schulen aus auf ein Anwesen in der Bergstraße in Daun. Hierdurch wurden mehrere Dachziegel beschädigt. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun un-ter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: 06592/962630 Fax: ...

