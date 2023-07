Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisierter Fahrradfahrer unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots)

Weil er unter Drogen stand, hat ein Radfahrer am Donnerstagabend die Kontrolle über sein Fahrrad verloren. Der 36-Jährige befuhr die Straße Barbarossaring, als er der Polizei aufgrund seines riskanten Fahrverhaltens auffiel. Die Beamten hielten den Mann an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei stellten sie betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten bei dem Radfahrer fest. Ein Drogenvortest schlug positiv an. Um den Mann daraufhin an der Weiterfahrt zu hindern, ließen die Polizisten am Fahrrad kontrolliert die Luft aus den Rädern ab. Der 36-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. |ksr

