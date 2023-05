Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren

Weimar (ots)

Am 22.05.2023 gegen 14:45 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Peugeot die B 7 in Richtung Weimar. Am Abzweig nach Ulla musste er verkehrs- bedingt abbremsen. Eine nachfolgende Ford-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr ungebremst auf den stehenden Peugeot auf. Dabei zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro, der Schaden am Fahrzeug der Verursacherin beläuft sich auf 7.500 Euro.

