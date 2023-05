Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tödlicher Motorradunfall zwischen Frauenprießnitz und Wetzdorf

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Montagmorgen (06:30 Uhr) kam es zwischen den Ortslagen Frauenprießnitz und Wetzdorf zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge ein 60-jähriger Kradfahrer tödlich verunglückte. Auf halber Strecke zwischen den genannten Ortslagen begann der Kradfahrer vorrausfahrende Fahrzeuge zu überholen. Im selben Moment scherte ein vor ihm fahrender Bautransporter (Ford Transit in weiß) im Nahbereich einer Rechtskurve mit selber Intention aus, weshalb der Kradfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Hierdurch kam dieser jedoch auf die Bankette am Fahrbahnrand und folgend zu Fall, wodurch er sich tödliche Verletzungen zuzog. Der involvierte Transporterfahrer kehrte fortfolgend zum Unfallort zurück.

Durch Polizeikräfte der Polizeiinspektion Saale-Holzland erfolgte die Unfallaufnahme. Aktuell wird der Unfallhergang im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens untersucht.

Diesbezüglich ergänzt der Ermittlungsdienst der Polizeiinspektion Saale-Holzland diesen Pressebericht um den folgenden Aufruf an etwaige Unfallzeugen:

Wer hat den Unfall bzw. die vorangegangenen Überholvorgänge des Motorradfahrers bzw. das Überholen des Transporterfahrers beobachten können?

Etwaige Unfallzeugen werden gebeten sich im Zeitraum von Montag - Freitag (Zeitraum 08:00 - 14:00 Uhr) bei der Polizei Saale-Holzland unter der Telefonnummer 036691 75-0 (Ermittlungsdienst) zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell