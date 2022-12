Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen/B28 - Laster kommt von der Straße ab

Am Dienstag kippte ein mit Batterien beladener Laster auf der B28 um.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 44-Jährige mit seinem Daimler Lastwagen auf der 28 in Richtung Blaubeuren. Auf Höhe Suppingen verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Laster. Er kam nach rechts von der Straße ab und fuhr eine Böschung hinauf. Von dort kippte der Daimler auf die linke Fahrzeugseite. Der Fahrer verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. An dem Laster liefen Betriebsstoffe aus. Die gelangten auf die Fahrbahn und ins angrenzende Erdreich. Der Fahrer hatte fünf große Behältnisse mit alten Autobatterien geladen. Ein Teil der Batterien wurde bei dem Unfall beschädigt und floss aus. Ein Vertreter des Landratsamtes befand sich an der Unfallstelle. Zur Verhinderung einer Umweltgefährdung ordnete dieser das Abbaggern des betroffenen Erdreiches an. Das wurde von einer Spezialfirma durchgeführt. Den Sachschaden an dem Daimler Lkw schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen. Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die B28 stundenlang gesperrt werden. Es bestand eine örtliche Umleitung. Die Sperrung dauert aktuell noch an (Stand: 16.15 Uhr).

+++++++ 2455071

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell