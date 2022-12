Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) KORREKTUR - Heidenheim - Nicht auf den Verkehr geachtet

Sechs verletzte Personen sind das Resultat eines Unfalls am Montag bei Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 7.15 Uhr stockte der Verkehr auf der Kreisstraße 3032 von Nattheim in Richtung Heidenheim. Der 53-jähriger Fahrer eines Ford sah die haltenden Autos wohl zu spät. Er prallte mit seinem Ford nahezu ungebremst in das Heck eines Opels. Dadurch schob es den Opel auf die Gegenfahrbahn. Im weiteren Verlauf stieß der Ford noch gegen einen VW. Der stand vor dem Opel. Der 53-Jährige und die im Ford befindlichen drei Mitfahrer im Alter von 13 bis 16 Jahren erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in Krankenhäuser. Der 26-jährige Fahrer des Opel und die 56-jährige VW-Fahrerin wurden leicht verletzt. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm den Unfall auf. Sie klärt nun den genauen Hergang. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße voll gesperrt.

Tipp der Polizei:

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

+++++++ 2445386 (AW)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell