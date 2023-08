Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230823 - 0978 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Dealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Zivilfahnder beobachteten gestern Nachmittag (22. August 2023) im Bahnhofsgebiet einen Drogenhandel, bei dem ein 37-jähriger Mann an eine 45-jährige Frau Crack veräußerte. Die Beamten nahm den Verkäufer des Rauschgifts kurz darauf fest.

Der 37-Jährige hielt sich gegen 16:10 Uhr an der Kreuzung Moselstraße / Taunusstraße auf und verkaufte dort offenkundig einer 45 Jahre alten Frau Rauschgift. Zu seinem Pech beobachteten ihn dabei zivil gekleidete Polizeibeamte, die ihn wenig später einer Kontrolle unterzogen. Sie fanden bei seiner Durchsuchung 0,4 Gramm Crack sowie 150 Euro in szenetypischer Stückelung auf. Die aufgefundenen Beweismittel stellten sie sicher. Der 37-Jährige wurde festgenommen. Er kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Er muss sich nun wegen des illegalen Handels mit Crack verantworten. Erst vor vier Tagen wurde er aufgrund eines Drogendeliktes aus der Haft entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell