POL-F: 230823 - 0976 Frankfurt - Sachsenhausen: Polizei stellt Auto nach Straßenrennen sicher - Weiterer Raser gesucht

(dr) Bereits am 17. August 2023 kam es in Sachsenhausen zu einem illegalen Autorennen, bei dem die Fahrer eines Kompaktsportwagens und eines Transporters mit überhöhter Geschwindigkeit die Schweizer Straße entlangfuhren. Polizeibeamte stoppten einen der Raser. Der "Kontrahent" wird allerdings noch gesucht.

Beamte der Bundespolizei stellten am vergangenen Donnerstag, gegen 13:25 Uhr, an der Kreuzung Schweizer Straße / Hedderichstraße zwei Fahrzeuge fest, die aus Richtung Mörfelder Landstraße kamen und teils mit aufheulenden Motoren und knallenden Auspuffgeräuschen auf sich aufmerksam machten. Eine Radfahrerin musste sogar an der Stelle ausweichen. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit (ca. 80 km/h) fuhren die zwei Raser weiter in nördliche Richtung. Dabei missachteten die Fahrer mehrere rote Ampeln. Glücklicherweise kam es trotz starken Verkehrsaufkommens zu keinen Sach- oder Personenschäden.

Die Beamten konnten in der Folge einen Audi RS3 auf der Schweizer Straße stoppen und informierten das zuständige Polizeirevier. Der 27-jährige Fahrer musste seinen Führerschein abgeben, sein Auto wurde sichergestellt. Der andere beteiligte Fahrer, der einen dunklen Kastenwagen, mutmaßlich einen Fiat Doblo oder Ducato, gefahren hatte, war jedoch bereits weg.

Die Kontrolleinheit Autoposer, Raser und Tuner (KART) ermittelt nun aufgrund des Verdachts eines illegalen Straßenrennens sowie der Gefährdung im Straßenverkehr und sucht Zeugen, die Angaben zu dem zweiten Fahrer, dem Kastenwagen und / oder dessen Kennzeichen machen können. Insbesondere die noch unbekannte Radfahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt KART unter der Rufnummer 069 / 755-46608 (Mo. bis Fr., 07:30 Uhr bis 16 Uhr) entgegen sowie das 8. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10800.

