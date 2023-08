POL-F: 230822 - 0975 Frankfurt - Bornheim: Trickbetrug

Frankfurt (ots) - (lo) In der Nacht von Sonntag (20. August 2023) auf Montag (21. August 2023) versuchte ein 41-jähriger Mann ein Pärchen zu berauben. Es kam zur Festnahme des Mannes. Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich ein Pärchen im Alter von 25 und 29 Jahren mit einem flüchtig bekannten 41-jährigen Mann in eine Grünanlage in der Westendstraße. Obwohl man ...

