POL-F: 230821 - 0972 Frankfurt - Eckenheim: Raub auf Friedhof

Frankfurt (ots) - (th) In der Nacht von Samstag (19. August 2023) auf Sonntag (20. August 2023) kam es in einem Gebäude in der Kleyerstraße gleich zu zwei Bränden. Ein Tatverdächtiger konnte noch vor Ort festgenommen werden. Gegen 02.30 Uhr brannten im Untergeschoss des Gebäudes im dortigen Fitnessstudio zunächst Gummimatten. Noch während der Anzeigenaufnahme ...

