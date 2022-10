Gaggenau, Ottenau (ots) - Brenzlige Situation am Bahnübergang in der Ebersteinstraße: Ein Lastwagenfahrer hat dort die sich senkende Bahnschranke durchbrochen, sodass ein herannahender Zug eine Notbremsung einleiten musste. Zu einem Zusammenstoß, Verletzten oder Sachschaden kam es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. *wo Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: ...

mehr