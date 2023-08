Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230820 - 0971 Frankfurt - Gallus: Festnahme nach Brandstiftung

Frankfurt (ots)

(th) In der Nacht von Samstag (19. August 2023) auf Sonntag (20. August 2023) kam es in einem Gebäude in der Kleyerstraße gleich zu zwei Bränden. Ein Tatverdächtiger konnte noch vor Ort festgenommen werden.

Gegen 02.30 Uhr brannten im Untergeschoss des Gebäudes im dortigen Fitnessstudio zunächst Gummimatten. Noch während der Anzeigenaufnahme vor Ort durch eine Streife löste der Brandmelder ein weiteres Mal aus. Ursache hierfür war ein zweiter Brand im 6. Obergeschoss des Gebäudes; hier brannte ein Stapel Papier. Beide Brände konnten schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4500 Euro. Ein 29-jähriger Tatverdächtiger konnte noch vor Ort ermittelt und festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

