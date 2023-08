Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Einschleichdiebstahl

Nienburg (ots)

(KEM) Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstagmittag in ein Haus an der Bruchstraße in Nienburg eingedrungen und haben Bargeld als auch Schmuck entwendet. Die Unbekannten betraten das Haus vermutlich durch die Terrassentür, die die Geschädigten während Gartenarbeiten hatten offen stehen lassen, und suchten in mehreren Zimmern nach Bargeld und Wertgegenständen.

Wer hat am Donnerstag zwischen 11.50 und 12.20 Uhr verdächtige Personen an der Bruchstraße in Nienburg gesehen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nienburg unter 05021/97780 zu melden.

Die Polizei rät erneut eindringlich, geöffnete Türen oder auch Fenster nie unbeaufsichtigt zu lassen. Bei Gartenarbeiten oder sonstiger längerer Abwesenheit sollte das Haus durch eine verschließbare Tür verlassen und diese zugeschlossen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell