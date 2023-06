LPI-EF: Straßenbahnunfall in Erfurt

Erfurt (ots) - Am Montagmorgen erstattete eine 45-jährige Frau bei der Erfurter Polizei Anzeige wegen Sachbeschädigung und besonders schweren Falls des Diebstahls. Unbekannte Personen waren im Verlauf der letzten Tage in ihr Firmenobjekt in Ilversgehofen eingebrochen. Aus dem Gebäude hatten die Täter 400 Kilogramm Kupferkabel gestohlen. Das Buntmetall hat einen Wert von über 700 Euro. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

