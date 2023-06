Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Engagiertes Eingreifen verhindert Diebstahl

Ludwigshafen (ots)

Eine bislang Unbekannte stahl am Donnertag, 29.06.2023, gegen 10:20 Uhr, in der Wredestraße den Geldbeutel eines 72-Jährigen. Dies beobachtete ein 32-Jähriger, der nicht zögerte und sofort eingriff. Noch bevor es der Frau gelang mit dem Geldbeutel zu flüchten, stellte der junge Mann sie. Die Frau ließ daraufhin ihre Beute fallen und flüchtete in Richtung Bismarckstraße. Sie war in Begleitung eines Mannes.

Die Frau konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 40-45 Jahre alt, grünes Oberteil, weiße Hose. Ihr Begleiter war laut Zeugenaussage ebenfalls zwischen 40 und 45 Jahren alt und trug ein blauweißgestreiftes Hemd.

Sie haben die Tat beobachtet oder die Unbekannten bei ihrer Flucht gesehen und können weitere Angaben machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

