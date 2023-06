POL-PPRP: Diebstahl

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum Dienstagabend (27.06.2023), 19.00 Uhr und Mittwochmittag (28.6.2023), 14.30 Uhr, brachen bislang Unbekannte in ein Gartenhaus auf dem Grundstück einer Gartenanlage in der Riedtstraße ein. Nach erstem Ermittlungsstand wurde hierbei nichts entwendet. Wer hat die Tat beobachtet oder im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Gartenanlage in der Riedtstraße festgestellt? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, ...

