POL-PPRP: Banken und Polizei Seite an Seite - Gemeinsame Initiative zum Schutz älterer Menschen vor Betrug

Ludwigshafen (ots)

Informationsveranstaltungen und Tipps zur Prävention von Betrugsmaschen - weitere Termine

Nach den erfolgreichen und gut angenommenen Terminen in den Sparkassenfilialen Ludwigshafen, Speyer, Maxdorf und Mutterstadt sind unsere Präventionsprofis in den nächsten Tagen in weiteren Sparkassenfilialen in der Vorderpfalz für Sie vor Ort.

30.06.: Schifferstadt

03.07.: Ludwigshafen-Oppau

04.07.: Dudenhofen

Sprechen Sie uns an und geben Sie Betrügern keine Chance. Auch Angehörige älterer Menschen sind herzlich eingeladen, um sich zu informieren. Untenstehend finden Sie eine Übersicht der geplanten Veranstaltungstermine.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Ursprungsmeldung vom 25.05.2023 unter https://s.rlp.de/5Jmcj

