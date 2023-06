POL-PPRP: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochnachmittag (28.05.2023) stellte ein 32-Jähriger seinen grauen BMW am Fahrbahnrand der Leuschnerstraße / Ecke Bremserstraße ab. Als er gegen 20:00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden in Höhe von rund 5.000 Euro an der linken Fahrzeugseite fest. Ein Verursacher hatte sich nicht gemeldet. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den ...

