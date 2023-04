Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Obereschach/Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch und Diebstahl von Brennholz (15.04.2023)

Konstanz (ots)

In der Zeit von Freitag, 17:45 Uhr bis Samstag, 11:15 Uhr wurde auf einem Gartengrundstück in der Gehrenstraße in Obereschach Brennholz entwendet. Die unbekannte Täterschaft öffnete eine mit Kette gesicherte Türe des umzäunten Geländes und verschaffte sich so Zutritt. Aus einem Holzregal wurden etwa 2,5 Ster gespaltetes Brennholz im Wert von 300 Euro abtransportiert. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Villingen unter Tel. 07721 601-0 erbeten.

