Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kind mit Softair-Pistole löst Polizeieinsatz aus

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen (28.06.2023) informierten Passanten die Polizei, nachdem sie in der Edigheimer Straße einen Jugendlichen beobachteten, der mit einer silbernen Pistole hantierte. Polizeikräfte konnten die beschriebene Person in der Nähe antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Softair-Pistole handelte. Der 13-Jährige Besitzer gab an, sich keine Gedanken über sein Handeln gemacht zu haben. Er wurde seinen Eltern übergeben, die Waffe wurde sichergestellt.

Zwar waren beim Mitführen der Softairwaffe keine waffenrechtlichen Erlaubnisse notwendig. Dennoch zeigt der Vorfall, dass ein Mitführen von waffenähnlichen Gegenständen zu Verunsicherung in der Bevölkerung führt. Besonders für die Verantwortlichen, aber auch für Polizeibeamte stellen derartiger Einsätze eine erhebliche Gefahrensituation dar, da grundsätzlich mit einer scharfen Waffe gerechnet wurden muss. Daher appelliert die Polizei eindringlich, mit derartigen Gegenständen nicht in der Öffentlichkeit zu hantieren.

Weitere Informationen zum Thema Führen von Waffen in der Öffentlichkeit finden Sie unter https://s.rlp.de/9uoRc

